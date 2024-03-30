Плотникова Светлана Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж
Рождение ребёнка
19.04.1962
Дочь: Назарова Елена
Отец ребёнка: Муж
Рождение ребёнка
14.03.1973
Сын: Минченко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Минченко Владимир
Рождение ребёнка
22.06.1976
Дочь: Минченко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Минченко Владимир