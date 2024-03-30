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Плотникова Светлана Кузьминична

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Место рождения

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942

Отец: Плотников Кузьма Петрович

Мать: Тагаева Елизавета Ивановна

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж

Рождение ребёнка
19.04.1962

Дочь: Назарова Елена

Отец ребёнка: Муж

Рождение ребёнка
14.03.1973

Сын: Минченко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Минченко Владимир

Рождение ребёнка
22.06.1976

Дочь: Минченко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Минченко Владимир

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