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Покрышкин Иван Макаров

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Мать: Покрышкина Параскева Семенова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Покрышкин Павел Иванов

Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Домника Евсеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
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