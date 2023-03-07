Покрышкин Иван Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Покрышкина Домника Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915