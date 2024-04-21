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Попов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955

Отец: Попов Николай Максимович

Мать: Попова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Рухлова (Попова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

Рождение ребёнка
27.05.1984

Сын: Попов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

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