Попов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955
Отец: Попов Николай Максимович
Мать: Попова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Рухлова (Попова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна
Рождение ребёнка
27.05.1984
Сын: Попов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна