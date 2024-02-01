Бабаева (Осипова) Анисия Ивановна
Место рожденияПавловская волость, Хвалынский уезд Саратовской губернии
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти26.12.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: Осипов Иван
Павловская волость, Хвалынский уезд Саратовской губернии
Бракосочетание
До 1939
пос. Сабунчи, г. Баку
Рождение ребёнка
14.08.1948
Дочь: Булгина Людмила Баласановна (Борисовна)
Отец ребёнка: Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович)
г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
26.12.1991
пос. Сабунчи, г. Баку
Похороны
1991
пос. Сабунчи, г. Баку