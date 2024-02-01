Бабаева (Осипова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Осипова) Анисия Ивановна

Место рождения

Павловская волость, Хвалынский уезд Саратовской губернии

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

26.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: Осипов Иван

Мать: не указана

Павловская волость, Хвалынский уезд Саратовской губернии
Бракосочетание
До 1939

Муж: Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович)

пос. Сабунчи, г. Баку
Рождение ребёнка
14.08.1948

Дочь: Булгина Людмила Баласановна (Борисовна)

Отец ребёнка: Бабаев Балас(ы) (Борис) Рамазанович (Романович)

г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
26.12.1991
пос. Сабунчи, г. Баку
Похороны
1991
пос. Сабунчи, г. Баку
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