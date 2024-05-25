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Бернякович Герасим Васильевич

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бернякович Василий Козьмич

Мать: Бернякович Дарья Кондратьевна

Зани, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Анастасия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Бернякович Зося Герасимовна

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Бернякович Парфен Герасимович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бернякович Игнатий Герасимович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия

Моховичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бернякович Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Бернякович Анастасия

Моховичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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