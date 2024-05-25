Бернякович Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бернякович Анастасия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Бернякович Зося Герасимовна
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Бернякович Парфен Герасимович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бернякович Игнатий Герасимович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Бернякович Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Бернякович Анастасия
Смерть
Неизвестно