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Архиповская Вера Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Архиповский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1916

Сын: Архиповский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1924

Сын: Архиповский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архиповский Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
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