Архиповская Вера Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Архиповский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1916
Сын: Архиповский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1924
Сын: Архиповский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Архиповский Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно