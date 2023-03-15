Греб Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греб Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.
1989 г.р.

Дети

1995 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1974

Отец: Греб Александр Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1995

Сын: Греб Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Греб Татьяна

Толстая Дуброва, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.06.1998

Дочь: Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Греб Татьяна

Рождение ребёнка
23.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Греб Наталья

Толстая Дуброва, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Греб Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Греб Татьяна

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