Халилов Шавкат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалилов Шавкат

Халилов Шавкат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халилова Марьям

Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилова Марьям

Смерть
1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.