Халилов Шавкат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халилова Марьям
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халилова Марьям
Смерть
1959