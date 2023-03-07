Курсаков Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курсаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1909
Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
После 01.01.1935
Сын: Курсаков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курсаков Александр
Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно