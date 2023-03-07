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Курсаков Павел Иванович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курсаков Иван

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Сын: Курсаков Иван Павлович

Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
После 01.01.1935

Сын: Курсаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курсаков Александр

Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курсакова Дарья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курсакова Дарья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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