(Панютина) Мария Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панютина) Мария Фроловна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1946

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
запись в похозяйственной книге с. Ветреное, свидетельство о браке 047545
Смерть
Неизвестно
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