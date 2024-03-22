(Панютина) Мария Фроловна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1946
Москва, город федерального значения Москва
запись в похозяйственной книге с. Ветреное, свидетельство о браке 047545
Смерть
Неизвестно