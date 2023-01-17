Кольцов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцов Алексей Васильевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

15.10.1809

Дата смерти

10.11.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1809 по 1836
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1836 по 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1838 по 1842
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
10.11.1842
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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