Кольцов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1809
Дата смерти10.11.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1809 по 1836
Место жительства
С 1836 по 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1838 по 1842
Смерть
10.11.1842