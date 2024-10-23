Ирина Даниловна 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Никитович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Никитович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1759 ст.

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Никитович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Никитович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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