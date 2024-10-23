Ирина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Никитович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Никитович
Рождение ребёнка
12.04.1759 ст.
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Никитович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Никитович
Смерть
Неизвестно