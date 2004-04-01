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Визир Анатолий Васильевич
Визир Анатолий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1960
Дата смерти
01.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Визир Миладора
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960
Отец: не указан
Мать:
Визир Миладора
Смерть
01.04.2004
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