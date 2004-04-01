Визир Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визир Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1960

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960

Отец: не указан

Мать: Визир Миладора

Смерть
01.04.2004
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