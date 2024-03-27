Мунзафарова (Юсип Кызы) Хамдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунзафарова (Юсип Кызы) Хамдия

Место рождения

красный остров

Дата рождения

1871

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мунзафаров (Мунжафаров) Юсип (Юсиф)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Билал

Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Мухутдин

Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Летфулла

Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин

Рождение ребёнка
1894

Сын: Тажетдинов Фесхетдин

Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Тажетдинова) Бибинур

Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин

Смерть
1947
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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