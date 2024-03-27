Мунзафарова (Юсип Кызы) Хамдия
Место рождениякрасный остров
Дата рождения1871
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Мунзафаров (Мунжафаров) Юсип (Юсиф)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Билал
Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Мухутдин
Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Летфулла
Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тажетдинов Фесхетдин
Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Тажетдинова) Бибинур
Отец ребёнка: Аляутдинов Тажетдин
Смерть
1947
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно