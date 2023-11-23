Гавриил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Гавриилов

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Гавриилов

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Гавриилова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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