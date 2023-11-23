Гавриил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Гавриилов
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Гавриилов
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Гавриилова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Смерть
Неизвестно