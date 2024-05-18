Лобанов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Лобанов Григорий
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галкина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1950
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно