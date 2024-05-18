Лобанов Николай Григорьевич 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ик
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лобанов Григорий

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галкина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Лобанов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1950

Сын: Лобанов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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