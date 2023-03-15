Рябикина (Качевская) Дарья Васильевна
Место рожденияДолжанка
Дата рождения28.03.1917
Дата смерти20.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Должанка
Рождение ребёнка
1937
Сын: Рябикин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Передельская Нина Александровна
Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович
Рождение ребёнка
15.04.1952
Сын: Рябикин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Лидия Александровна
Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович
Смерть
20.09.1992