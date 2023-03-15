Рябикина (Качевская) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябикина (Качевская) Дарья Васильевна

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Место рождения

Должанка

Дата рождения

28.03.1917

Дата смерти

20.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Должанка
Рождение ребёнка
1937

Сын: Рябикин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович

Рождение ребёнка
04.11.1940

Дочь: Передельская Нина Александровна

Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.04.1952

Сын: Рябикин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Лидия Александровна

Отец ребёнка: Рябикин Александр Андреанович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.09.1992
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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