Соломахин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1767
Дата смерти25.04.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1767
Отец: Соломахин Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна
Рождение ребёнка
09.11.1807
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна
Рождение ребёнка
30.04.1810
Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна
крестные Фёдор Партной и Настасия Иванова
Смерть
25.04.1844
от старости