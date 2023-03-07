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Соломахин Федор Иванович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1767

Дата смерти

25.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1767

Отец: Соломахин Иван Трофимович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна

Рождение ребёнка
09.11.1807

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна

Рождение ребёнка
30.04.1810

Сын: Соломахин Яков Федорович

Мать ребёнка: Соломахина Прасковья Мириновна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные Фёдор Партной и Настасия Иванова
Смерть
25.04.1844
от старости
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