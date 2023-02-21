Варюхина Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарюхина Мария Анисимовна

Варюхина Мария Анисимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1917

Дочь: Савченко Антонина Акимовна

Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варюхина Ольга Акимовна

Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варюхина Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варюхина Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варюхин Сергей Акимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варюхин Иван Акимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close