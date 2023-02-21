Варюхина Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1917
Дочь: Савченко Антонина Акимовна
Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варюхина Ольга Акимовна
Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варюхина Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Варюхин Аким Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варюхина Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно