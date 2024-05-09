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Чернов Иван Яковлевич

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879 ст.

Отец: Чернов Яков Михайлович

Мать: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-327
Бракосочетание
17.10.1897 ст.

Жена: Чернова Прасковья Алексеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1030 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.

Сын: Чернов Константин Иванович

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1122
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Чернова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1645
Рождение ребёнка
14.08.1914

Сын: Чернов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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