Чернов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879 ст.
Отец: Чернов Яков Михайлович
Мать: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-327
Бракосочетание
17.10.1897 ст.
ОГАОО-173-16-1030 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.
Сын: Чернов Константин Иванович
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна
ОГАОО-173-16-1122
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Чернова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна
ОГАОО-173-16-1645
Рождение ребёнка
14.08.1914
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно