Пузанова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пузанов Степан Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пузанов Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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