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Василий Яковлевич

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1773

Отец: Яков Никитич

Мать: Гликерия Семеновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Алексеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Алексеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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