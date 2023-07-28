Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1773
Отец: Яков Никитич
Мать: Гликерия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна
Смерть
Неизвестно