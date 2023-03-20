Воронцов Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Борис Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронцов Иван Борисович

Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Воронцов Фрол Борисович

Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воронцов Василий Борисович

Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Феодосия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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