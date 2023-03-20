Воронцов Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воронцов Василий Борисович
Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Воронцова Феодосия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно