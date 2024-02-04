Хамидуллин Исхак Хамидуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Исхак Хамидуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Хамидулла

Мать: Хамидуллина Пипцамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Абит Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Хафис Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Сарип Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Касим Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Арип Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камита Исхаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагита Исхаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Сабит Исхакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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