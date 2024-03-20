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(Pärtel) Liisa
(Pärtel) Liisa
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1868
Дата смерти
11.05.1870
Пол
Женский
Отец
Perdel Johan
1828 г.р.
Мать
Perdel (Mitt) Lena
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1868
Отец:
Perdel Johan
Мать:
Perdel Lena
Смерть
11.05.1870
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