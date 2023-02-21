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Меркушева Валентина Викторовна
Меркушева Валентина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1986
Пол
Женский
Отец
Меркушев Виктор
Мать
Меркушева (Поздняя) Тамара Ивановна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1986
Отец:
Меркушев Виктор
Мать:
Меркушева Тамара Ивановна
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