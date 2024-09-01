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Игнатий Павлович

Место рождения

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Космина- Кузьминична

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Стефан Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична

Новая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иосиф Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феврония Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Сын: Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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