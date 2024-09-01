Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична
Рождение ребёнка
1866
Сын: Стефан Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична
Новая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иосиф Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Феврония Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична
Рождение ребёнка
1878
Сын: Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Космина- Кузьминична
Смерть
Неизвестно