Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения27.07.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1796 ст.
Отец: Гаврила Петров
Мать: Гликерия Прохорова
https://yandex.ru/archive/catalog/03229668-7bc3-4c6d-824d-07708009eac3/327?center=1100+915
Рождение ребёнка
1827
Сын: Вощанкин (Десяцков) Емельян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1828
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно