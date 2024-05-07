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Анна Гаврилова

Место рождения

Теренино, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

27.07.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1796 ст.

Отец: Гаврила Петров

Мать: Гликерия Прохорова

Теренино, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/03229668-7bc3-4c6d-824d-07708009eac3/327?center=1100+915
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вощанкин (Десяцков) Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1828

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Смерть
Неизвестно

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