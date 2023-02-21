Полторацкая (Полторацкая) Варвара Ерофеевна
Место рожденияд. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно