Полторацкая (Полторацкая) Варвара Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолторацкая (Полторацкая) Варвара Ерофеевна

Полторацкая (Полторацкая) Варвара Ерофеевна

avatar

Место рождения

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.

Отец: Полторацкий Ерофей Федорович

Мать: Полторацкая Евгения Васильевна

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close