Колобовникова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Софья Кирилловна
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Егор Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Степан Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно