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Колобовникова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Софья Кирилловна

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Егор Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Степан Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Кирилл Кириллович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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