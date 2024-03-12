Молданова (Хорова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова (Хорова) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоров Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Кирилл

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Иван

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Константин

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Ефим

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Николай

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликова Агафья

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Михаил

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Михаил

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Семён

Отец ребёнка: Молданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Прокопий

Отец ребёнка: Молданов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов Василий

Смерть
Неизвестно
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