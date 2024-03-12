Молданова (Хорова) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Кирилл
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Иван
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Константин
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Ефим
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Николай
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликова Агафья
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Михаил
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Михаил
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Семён
Отец ребёнка: Молданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Прокопий
Отец ребёнка: Молданов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молданов Василий
Смерть
Неизвестно