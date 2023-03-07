Соколов Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Яков Михайлов
Мать: Параскева Никитина
Бракосочетание
27.09.1859
Жена: Хитрова Марина Стефанова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Соколова Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Хитрова Марина Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хитрова Марина Стефанова
Смерть
Неизвестно