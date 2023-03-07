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Соколов Николай Яковлев

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Место рождения

Усова, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Яков Михайлов

Мать: Параскева Никитина

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
27.09.1859

Жена: Хитрова Марина Стефанова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Соколова Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Хитрова Марина Стефанова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Николаев

Мать ребёнка: Хитрова Марина Стефанова

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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