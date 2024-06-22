Усов Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1872
Отец: Усов Илья Васильевич
Мать: Усова Васса Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1892
Дочь: (Усова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Усова (Шикерина) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
30.01.1909
Сын: Усов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.05.1910
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: (Усова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Усов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.09.1914
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: (Усова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Усов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно