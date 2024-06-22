Усов Дмитрий Ильич 19.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1872

Отец: Усов Илья Васильевич

Мать: Усова Васса Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Шикерина) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
28.07.1892

Дочь: (Усова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Усова (Шикерина) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Усов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Усов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: (Усова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Усов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.09.1914

Сын: Усов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: (Усова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Усов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова Агриппина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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