Иванова (Никульченкова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1975
Смолиговка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1976
Дочь: Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.05.1980
Сын: Иванов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Дмитриевич