Иванова (Никульченкова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Никульченкова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.11.1975

Муж: Иванов Николай Дмитриевич

Смолиговка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1976

Дочь: Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1980

Сын: Иванов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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