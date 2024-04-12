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Казалетов Степан Иванович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
13.09.1880 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.09.1880 Апухлицы Вера Ефимовна Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена Мария Корнилловн... Показать все
Восприемник
29.08.1890 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Рождение 29.08.1890 Александр Ефимович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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