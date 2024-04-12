Казалетов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Восприемник
13.09.1880 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.09.1880 Апухлицы Вера Ефимовна Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена Мария Корнилловн... Показать все
Восприемник
29.08.1890 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Рождение 29.08.1890 Александр Ефимович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно