Постников Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти16.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Постников Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1938
Сын: Постников Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1942