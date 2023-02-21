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Постников Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Постников Василий Иванович

Мать: Постникова Евдокия Лазаревна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Постников Павел Павлович

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Постников Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1938

Сын: Постников Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Евдокия Андреевна

Смерть
16.08.1942
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