Кёрбер Роджер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кёрбер Роджер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кёрбер Демиен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кёрбер Лиам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кёрбер Сильва

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кёрбер Гарельд

Мать ребёнка: не указана

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