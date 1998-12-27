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Беликов Александр

Место рождения

Россия, Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак

Дата рождения

14.10.1934

Дата смерти

27.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Нефтекумск
Смерть
27.12.1998
г. Ставрополь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Нефтекумск
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