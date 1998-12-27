Беликов Александр
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак
Дата рождения14.10.1934
Дата смерти27.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934
Россия, Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак
Рождение ребёнка
15.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Нефтекумск
Смерть
27.12.1998
г. Ставрополь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Нефтекумск