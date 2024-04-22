Андрианов-Кочетов Алексей Андрианович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти06.04.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Андриан Артемьев
Мать: Евфимия Дмитриевна
Работа или профессия
С 1780 по 1842
Как минимум с 19 лет до 1842 года (81 года) служил пономарем в Воскресенской церкви города Путивля
Рождение ребёнка
27.08.1784 ст.
Сын: Воскресенский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Васильевна
Смерть
06.04.1842 ст.