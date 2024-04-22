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Андрианов-Кочетов Алексей Андрианович

Место рождения

Путивль, Сумська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

06.04.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Андриан Артемьев

Мать: Евфимия Дмитриевна

Путивль, Сумська область
Работа или профессия
С 1780 по 1842
Как минимум с 19 лет до 1842 года (81 года) служил пономарем в Воскресенской церкви города Путивля
Рождение ребёнка
27.08.1784 ст.

Сын: Воскресенский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Путивль, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Васильевна

Смерть
06.04.1842 ст.
Путивль, Сумська область
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