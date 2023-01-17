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Тхорик Степан Сильвестрович

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

28.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Тхорик Сильвестр Максимович

Мать: Тхорик Евдокия Романовна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Арест
28.01.1938
Реабилитация осужденного
10.10.1957
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий
Место жительства
Неизвестно
г. Тутаев, Тутаевский район, Ярославская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
28.06.1938
Причина смерти: Расстрелян
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