Тхорик Степан Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти28.06.1938
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Арест
28.01.1938
Реабилитация осужденного
10.10.1957
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий
Место жительства
Неизвестно
г. Тутаев, Тутаевский район, Ярославская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
28.06.1938
Причина смерти: Расстрелян