Ананьева Алла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Алла Петровна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

16.03.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьев Николай Николаевич

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