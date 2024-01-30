Петрова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир Егорович

Отец ребёнка: Петров Егор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Егорович

Отец ребёнка: Петров Егор Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Егор Романович

Рождение ребёнка
28.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Егор Романович

Смерть
Неизвестно

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