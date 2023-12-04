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Зарембо Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.

Сын: Зарембо Никанор Фёдорович

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.

Сын: Зарембо Сидор Фёдорович

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1891 ст.

Сын: Зарембо Анисим Фёдорович

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Дочь: Зарембо Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.

Сын: Зарембо Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.

Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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