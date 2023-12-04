Зарембо Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.
Сын: Зарембо Никанор Фёдорович
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Дочь: Зарембо Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.
Дочь: Зарембо Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Зарембо Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно