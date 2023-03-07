Белоусова (Шимова) Мария Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Шимова) Мария Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шимов Пантелеймон

Мать: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Иван Ерофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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