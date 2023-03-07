Белоусова (Шимова) Мария Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шимов Пантелеймон
Мать: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Иван Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно