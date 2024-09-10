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Матвеева Матфиева Павла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Матвеев Леонид Евгеньевич

Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Матвеев Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Матвеев Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Матвеев Викторин Евгеньевич

Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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