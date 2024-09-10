Матвеева Матфиева Павла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Матвеев Леонид Евгеньевич
Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Матвеев Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Матвеев Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Матвеев Викторин Евгеньевич
Отец ребёнка: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич
Смерть
Неизвестно