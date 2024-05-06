Шишкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1994
Сын: Фетисов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.2001
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна
Смерть
2008