Шишкин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1994

Сын: Фетисов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
21.11.2001

Сын: Шишкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова Людмила Алексеевна

Смерть
2008

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