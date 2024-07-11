Арефьева (Осипова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: (Арефьева) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович
Место жительства
1897 ст.
Абабурово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
кухарка у священника
Смерть
Неизвестно