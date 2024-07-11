Арефьева (Осипова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьева (Осипова) Елена Васильевна

Арефьева (Осипова) Елена Васильевна

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Осипов Василий Осипов

Мать: Осипова Екатерина Никонорова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.01.1880 ст.

Муж: Арефьев Михаил Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: (Арефьева) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1897 ст.
Абабурово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
кухарка у священника
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.