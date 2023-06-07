Никифор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Назаров

Мать: Анна Никитина

Бракосочетание
05.?.1830

Жена: Акилина Евсеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:того ж села и помещика крестьяне Матвей Назаров, Дмитрий Матвеев, Никита Иванов, Карп Федоров, Петр Иванов, Василий Яковлев | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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