Шевченко Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Шевченко Александр Кириллов
Отец ребёнка: Шевченко Кирилл Иванов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно