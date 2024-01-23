Фекла * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Семен Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Николай Семенович

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Петр Семенович

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Домна Семеновна

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маликова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маликова Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович

Брянская обл.

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