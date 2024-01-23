Фекла *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Николай Семенович
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Домна Семеновна
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Брянковская обл.,Клетнянский р-он
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маликова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маликова Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Маликов Семен Маркелович
Брянская обл.